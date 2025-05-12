В Тибете зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Подземные толчки были зафиксированы в 21.11 по времени UTC (00.11 мск понедельника) в 133-х км к юго-западу от городского округа Шигадзе, где проживает около 80 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.

О пострадавших не сообщается.

Ранее два землетрясения магнитудой 4,3 произошли у побережья южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 111 км северо-восточнее и 99 км юго-восточнее необитаемого острова Симушир.