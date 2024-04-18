В Тбилиси протестующие против закона об иноагентах закончили митинг

Противники закона об иноагентах в Грузии закончили акцию в Тбилиси

В Тбилиси закончилась очередная акция против принятого в первом чтении закона об иноагентах, пишет РИА Новости .

Протестующие покинули митинг, но у здания парламента еще остаются десятки людей в окружении нарядов полиции.

Ранее несколько тысяч человек вышли на акцию протеста на проспекте Руставели.

Власти усилили подразделения правоохранителей, которым пришлось задержать двух демонстрантов.