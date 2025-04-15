В Татарстане 5-летняя девочка умерла в больнице от разрыва печени

Пятилетняя девочка скончалась в Камском детском медицинском центре (КДМЦ) в Набережных Челнах. По предварительной информации, причиной смерти ребенка стал разрыв печени, сообщает Mash .

Адвокат Инзиля Ахатова утверждает, что пару дней назад у ребенка поднялась температура. Родители решили самостоятельно лечить дочь. Вызванный педиатр диагностировал у девочки ОРВИ. Однако ночью у девочки появились отеки глаз, рвота и сильные боли в ногах. Несмотря на лечение, состояние ухудшалось. Под утро она скончалась в реанимации.

По словам родителей, девочка, которая была единственным ребенком в семье, не имела хронических заболеваний и аллергий. В мае ей бы исполнилось 6 лет.

По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело. Экспертиза установит точную причину смерти.