В Таштагольской шахте вспыхнул пожар в одном из горизонтов

сегодня в 18:39

В пресс-службе Таштагольской шахты ЕВРАЗ ЗСМК рассказали, что внутри шахты разгорелся пожар, сообщает Сiбдепо .

Как отметили в ведомстве, согласно предварительным данным, возгорание произошло в связи с задымлением кабельной продукции шахтного электровоза. Это произошло на одном из горизонтов.

«Отделение ВГСЧ провело контроль рудничной атмосферы и обследование горных выработок. Шахта работает в штатном режиме», — добавили в ЕВРАЗ ЗСМК.

Также, отмечается, что пожар удалось оперативно устранить. Возгорание было ликвидировано собственными силами Таштагольской шахты.