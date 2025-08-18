В Таштагольской шахте вспыхнул пожар в одном из горизонтов
В Таштагольской шахте началось задымление кабельной продукции электровоза
В пресс-службе Таштагольской шахты ЕВРАЗ ЗСМК рассказали, что внутри шахты разгорелся пожар, сообщает Сiбдепо.
Как отметили в ведомстве, согласно предварительным данным, возгорание произошло в связи с задымлением кабельной продукции шахтного электровоза. Это произошло на одном из горизонтов.
«Отделение ВГСЧ провело контроль рудничной атмосферы и обследование горных выработок. Шахта работает в штатном режиме», — добавили в ЕВРАЗ ЗСМК.
Также, отмечается, что пожар удалось оперативно устранить. Возгорание было ликвидировано собственными силами Таштагольской шахты.