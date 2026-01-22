В Тамбове лже-гадалка получила условный срок за обман людей из-за ребенка

В Тамбове суд вынес приговор лже-гадалке, работавшей под разными именами. Предприимчивая женщина успела заработать на доверчивых людях более полумиллиона рублей и в итоге получила условный срок, сообщает Telegram-канал «112» .

Злоумышленница предлагала свои услуги в интернете, газетах и на специализированном сайте: обряды избавления от сглаза и родовых проклятий. Никаких магических талантов, равно как и подтверждения эффективности «услуг», у осужденной обнаружено не было.

В ходе следствия выяснилось, что в разных рекламных объявлениях колдунья представлялась то «матушкой Марией», то «матушкой Натальей».

В итоге псевдо-гадалка была признана виновной в обмане доверчивых граждан: она не стала отрицать свою вину и раскаялась в содеянном. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало наличие у мошенницы маленького ребенка.

