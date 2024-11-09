В Таиланде неизвестный избил россиянина у ночного клуба и скрылся на мопеде

На Пхукете местная полиция ищет мужчину, который в Патонге возле ночного клуба избил россиянина и скрылся с места драки на мопеде, пишет SHOT .

Предварительно установлено, что житель Нижнекамска приехал в отпуск, где у него возник словесный конфликт с местным жителем. Через некоторое время перебранка переросла в драку.

Житель Таиланда несколько раз ударил россиянина по лицу, затем сел за руль мопеда и уехал в неизвестном направлении. Пострадавший турист обратился за помощью в местную полицию.

Стражи порядка по камерам отследили агрессора, который в момент драки был в красной футболке. Но найти злоумышленника пока не удалось.