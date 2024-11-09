В Таиланде неизвестный избил россиянина у ночного клуба и скрылся на мопеде
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На Пхукете местная полиция ищет мужчину, который в Патонге возле ночного клуба избил россиянина и скрылся с места драки на мопеде, пишет SHOT.
Предварительно установлено, что житель Нижнекамска приехал в отпуск, где у него возник словесный конфликт с местным жителем. Через некоторое время перебранка переросла в драку.
Житель Таиланда несколько раз ударил россиянина по лицу, затем сел за руль мопеда и уехал в неизвестном направлении. Пострадавший турист обратился за помощью в местную полицию.
Стражи порядка по камерам отследили агрессора, который в момент драки был в красной футболке. Но найти злоумышленника пока не удалось.