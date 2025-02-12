В Таиланде 150-килограммовый россиянин скатился с водной горки и умер

Трагический инцидент произошел с туристом из Иркутской области во время морской экскурсии в Таиланде. Мужчина по имени Андрей, весивший более 150 килограммов, скатился с аквагорки, серьезно травмировался и в итоге умер, пишет Mash .

Мужчина отправился на развлекательную морскую прогулку к острову Ко Сак, заплатив в пересчете на российские деньги всего 3 тысячи рублей.

Экскурсионная программа включала множество развлечений на борту корабля: неограниченные напитки, разнообразное питание по системе «шведский стол» и водные аттракционы. Роковым для 33-летнего россиянина стало катание с установленной на судне аквагорки.

По заключению местной полиции, именно избыточная масса тела туриста стала причиной несчастного случая. При спуске с водной горки мужчина получил тяжелую травму позвоночника от удара о водную поверхность. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь Андрея в больнице не удалось.