В Ступинском округе спасатели ликвидировали последствия ДТП с двумя грузовиками

В городском округе Ступино 20 ноября сотрудники пожарно-спасательной части и спасательной службы деблокировали водителя после столкновения фуры и ГАЗели на трассе А-108. Пострадавший был госпитализирован, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло на федеральной трассе А-108 между поселком Михнево и деревней Дубнево в городском округе Ступино. В результате столкновения водителя ГАЗели зажало в поврежденном автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники 271-й пожарно-спасательной части и спасательной службы. Специалисты оградили место аварии, отключили аккумуляторы и газобаллонное оборудование, чтобы предотвратить возгорание. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали мужчину 1962 года рождения, оказали ему первую медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Пострадавшего транспортировали на носилках в карету скорой помощи и передали медикам. Мужчина был госпитализирован в Ступинскую областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

Остальные участники аварии не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. Работники подразделения освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей и устранили разлившиеся горюче-смазочные материалы. Движение на трассе было восстановлено.

«Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы оградили место аварии конусами, а также отключили аккумуляторы машин и газобаллонное оборудование, чтобы предотвратить возгорание. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали из поврежденного авто мужчину 1962 года рождения. Ему была оказана психологическая поддержка и первая медицинская помощь. После чего спасатели транспортировали на носилках водителя ГАЗели в карету скорой помощи и передали его медикам. С травмами различной степени тяжести мужчина был оперативно госпитализирован в Ступинскую областную клиническую больницу. Остальные участники аварии не нуждались в медицинской помощи. Кроме того, работники подразделения освободили дорогу от поврежденных машин и убрали разлившиеся горюче-смазочные материалы. Движение было восстановлено», — рассказал Евгений Шитов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями МР», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.