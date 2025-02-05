В столице загорелось здание Московского открытого студенческого театра

сегодня в 21:05

Пожар произошел в здании, где расположен Московский открытый студенческий театр (МОСТ). Людей эвакуируют, сообщает SHOT .

Здание находится на Новинском бульваре. В нем работает не только театр МОСТ, но и 4-звездочный отель «Имрус».

Предварительно, возгорание случилось в подвальном помещении около 20:30. В результате произошло сильное задымление. Причины пожара не названы.

Людей эвакуируют из здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают пожарные.