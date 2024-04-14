Возбуждено уголовное дело после массовой драки строителей в Москве

Следователи столичного СК устанавливают личности людей, причастных к массовой драке на востоке Москвы. Их проверят на соблюдение миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по столице.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что одном из строящихся объектов города группа мужчин устроили между собой массовую драку.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Сейчас следователи и оперативные службы устанавливают всех лиц, причастных к драке.

По данным Mash, массовая драка строителей произошла на площадке ЖК «Метроном» на востоке Москвы. Зачинщиков задержали.