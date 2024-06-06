В столичном парке убили пожилого мужчину, который защитил детей от незнакомца

Пожилого мужчину убили ударом ножа, когда он защитил детей в столичном парке

В столичном парке убили пожилого мужчину, когда он заступился за детей. Ребята играли в парке-усадьбе Кусково и бросали в парковый пруд камни, сообщает 112.

Мужчине, который выгуливал собаку, не понравилась игра детей. Он начал кричать на ребят, которые пожаловались дедушке.

58-летний Юрий Малкин решил поговорить с незнакомцем, однако тот ударил пожилого мужчину ножом в сердце и сбежал в сторону платформы Кусково.

На вид преступнику было около 50, он невысокого роста, седой, бородатый и одет в камуфляж. Со слов очевидцев, с ним была женщина.

На данный момент идут их поиски.