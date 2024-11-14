В Ставрополье сотрудников детсада обвинили в «воспитании» детей электрошокером

В Ставропольском крае семья обвинила воспитателей детского сада в издевательствах над своим 3-летним сыном с помощью электрошокера. При этом в возбуждении уголовного дела семье отказали, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в детском саду «Елочка» в городе Лермонтов. Мать пострадавшего мальчика рассказала, что Саша (имя изменено) ходит в садик с апреля текущего года. В начале лета пришли две новые воспитательницы и поведение сына резко изменилось. Мальчик перестал спать, кричал по ночам и часто плакал.

Женщина осмотрела сына и обнаружила несколько ран на спине. Спустя месяц, по ее словам, на том же месте появились похожие, но более глубокие раны. Знакомые сказали ей, что такие следы характеры при ожогах от электрошокера.

Мама Саши потребовала от воспитателей объяснить наличие специфических ран на теле ребенка, однако в ответ они лишь развели руками. Затем семья попыталась найти в детсаду предмет, из-за которого Саша мог получить характерные раны, но безрезультатно. Женщина написала заявление в полицию.

Проведенная экспертиза подтвердила наличие ожогов на теле Саши. Однако через месяц следователь по делу сменился, а неоднократные обращения в СК и прокуратуру не принесли результатов. В возбуждении уголовного дела маме Саши было отказано.

При этом женщину удалили из всех родительских чатов, а на собраниях называли странной. Семья наняла адвоката и обратилась в СМИ, чтобы придать инциденту огласку. Недавно ее вновь вызвали на допрос. В настоящее время Саша не ходит в детский сад, а пьет лекарства и занимается с психологом.