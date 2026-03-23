В Ставрополье работорговцы два года издевались над сыном погибшего бойца СВО

В Ставропольском крае братья-работорговцы два года издевались над 22-летним сыном погибшего участника СВО. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, сообщает НТВ .

Двое местных жителей, зная, что у Данилы Д. нет родственников, предложили ему подзаработать — 60 тыс. рублей в месяц. Данила согласился, но вскоре у него отобрали телефон, паспорт, военный билет и закрыли на территории фермы.

Данилу приходилось выполнять различные работы: от уборки до ремонта машин и строительства дома. Он боялся высказывать претензии по поводу отсутствия оплаты труда. Парня жестоко избивали за одно лишь слово или отказ от работы.

Данила неоднократно пытался бежать, но его каждый раз ловили и более жестоко избивали.В итоге у знакомого удалось выпросить телефон, записать видео с просьбой о помощи и выложить в интернет. Когда правоохранительные органы узнали о жестоком обращении с мужчиной, на ферму прибыла оперативная группа.

В отношении задержанных братьев-работорговцев возбудили уголовное дело по статье 127.2 УК РФ (использование рабского труда) и статье 126 УК РФ (похищение человека).

