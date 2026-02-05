В США задержали неуловимого русского деда, который 16 лет держал в страхе Майами

71-летнего пенсионера Вячеслава Михайлова задержали в США. Он уже 16 лет держит в страхе жителей Майами и устраивает разборки с местными, сообщает SHOT .

Мужчина сильно выпил, а потом сел за руль и подрезал на дороге 79-летнего американца. Водители вышли из машин на разборки возле русского магазина «Матрешка». Они поругались, после чего дебошир пригрозил американцу, а затем ударил его несколько раз по лицу.

После этого пенсионер отправился на местный рынок, который оказался закрыт. Но это не смутило злоумышленника: он выломал дверь, украл еду и уехал домой.

Поздно вечером того же дня к пенсионеру приехали полицейские и задержали его. Ему предъявили обвинение по трем статьям: нанесение тяжкого вреда лицу старше 65 лет, незаконное проникновение на рынок и вождение в нетрезвом виде.

По первому нарушению злоумышленнику отказали в выходе под залог, так как избиение пенсионеров в Штатах является уголовным преступлением первой степени. По остальным мужчина избежал ареста, заплатив 800 долларов (примерно 62 тыс. рублей).

Теперь ему грозит тюрьма до 30 лет и штраф 10 тыс. долларов (около 800 тыс. рублей).

71-летний Михайлов — «звезда» Майами. Пенсионер живет в элитном районе Санни-Айлс-Бич возле роскошного пляжа Голден-бич. Он постоянно конфликтует с жителями: устраивает разборки, но все время выходит сухим из воды. Его там прозвали «неуловимый дед», так как он около шести раз попадал под арест, но всегда избегал наказания благодаря деньгам. Но в этот раз не вышло.

