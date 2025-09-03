В США перехватили крупную партию контрафактных Лабубу

В США таможенники изъяли контрафактные Лабубу на сумму более 500 млн долларов

В аэропорту Сиэтла сотрудники Таможенно-пограничной службы США (CBP) пресекли ввоз крупной партии поддельных кукол Лабубу, сообщает 360.ru со ссылкой на NBC.

По информации, предоставленной CBP, конфисковано 11 134 поддельных игрушек, чья стоимость в случае оригинального производства оценивалась бы более чем в 500 тыс. долларов. Груз, задекларированный как лампочки, прибыл из Южной Кореи.

Представители ведомства подчеркнули, что ввезенные товары нарушают действующее законодательство об охране интеллектуальной собственности и подлежат утилизации.

Стоит отметить, что фальсифицированные Лабубу, которые называют Лафуфу, потенциально небезопасны: в их производстве могут использоваться токсичные вещества, а некачественная сборка представляет угрозу удушья. По данным Конгресса США, масштабы оборота контрафактной продукции в стране уже превзошли объемы наркоторговли, причем большая часть подделок — около 80% — поступает из Китая.