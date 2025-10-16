В США пенсионерка привезла мужа в дом престарелых и застрелила там

В США 82-летняя пенсионерка решила избавиться от 81-летнего мужа. Сначала она привезла его в дом престарелых, а затем застрелила его там, сообщает «Лента.ру» .

12 сентября женщина попросила соседа довезти ее с супругом до дома престарелых «Престон Хелс Центр» на острове Хилтон-Хед. Когда мужчина помог паре и вышел из комнаты, чтобы принести стул, раздался выстрел.

Вернувшись, сосед обнаружил пенсионерку с револьвером в руках. Ее супруг между тем уже умирал, получив огнестрельное ранение груди. Перед смертью он сказал: «„Она застрелила меня“.

Следствие выяснило, что женщина давно планировала убийство. У нее в сумке нашли записку, где пенсионерка жалуется на проблемы со здоровьем и непосильное бремя ухода за больным мужем. Дома у нее нашли такие же тексты.

Родственники супругов рассказывают, что 81-летний муж подозреваемой попал в дом престарелых всего за день до трагедии. Они также никогда не видели у женщины пистолет и не знают, где она могла достать его. Сейчас пенсионерка, убившая мужа, содержится в тюрьме округа Бофорт.

