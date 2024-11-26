В США назвали крушение самолета DHL в Литве несчастным случаем

Американские чиновники выразили мнение, что крушение грузового самолета немецкой компании DHL вблизи Вильнюса в Литве произошло в результате несчастного случая, а не «российской диверсии», сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«Основываясь на имеющейся на данный момент информации, американские официальные лица заявили, что считают, что крушение было несчастным случаем, а не российской диверсией», — говорится в публикации.

Грузовой самолет компании DHL направлялся в Вильнюс из немецкого Лейпцига. На борту были два пилота и два работника логистической фирмы.

Самолет приземлился на двухэтажный дом, после чего загорелся. Спасатели провели эвакуацию 12 человек. В результате авиакатастрофы погиб пилот лайнера.