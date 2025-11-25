В США мать заперла дочь дома и заморила голодом до смерти из-за коронавируса

В Моррисвейле, США, полиция обнаружила тело 14-летней Киннедди Миллер в ванной комнате ее дома. Состояние девочки было крайне истощенным, настолько, что описывалось следователями как скелетоподобное. Как выяснилось, причиной смерти стала мать, которая заперла ребенка дома и заморила голодом до смерти из-за страха перед коронавирусом, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Mirrow.

51-летняя Джули Миллер, мать погибшей, в зале суда признала вину в причинении смерти дочери. Этому предшествовали долгие месяцы издевательств.

С началом пандемии коронавируса Миллер забрала дочь из школы, опасаясь ее заражения и передачи вируса старшим членам семьи. Она заявила властям о намерении перевести дочь на домашнее обучение, однако вместо этого начала регулярно подвергать девочку жестокому обращению и ограничила ее в еде.

Оглашение приговора Джули Миллер назначено на февраль. Ей может грозить тюремное заключение сроком до 15 лет.

