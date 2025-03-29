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В США гражданский самолет и истребитель ВВС чуть не врезались друг в друга

Гражданский самолет и истребитель ВВС США чуть не столкнулись в небе рядом с аэропортом им. Рональда Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошел 28 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов.

Самолет Airbus A319 авиационной компании Delta Air Lines совершил вылет из аэропорта имени Рональда Рейгана. Неподалеку от него пронеслись четыре учебно-тренировочных самолета американских военно-воздушных сил Т-38 Talon. Они прибыли с военной базы в штате Вирджиния.

У гражданского самолета заработала тревога. Она проинформировала о том, что неподалеку расположено другое воздушное судно.

По заявлению авторов газеты USA Today, авиационный лайнер и американский самолет чуть не столкнулись.