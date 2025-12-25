В США грабители сумели утащить из магазина банкомат, но потеряли его по дороге

В США произошел курьезный случай с попыткой кражи. Двое местных жителей задумали похитить банкомат, используя для этого собственный автомобиль, но в итоге потеряли его, скрываясь с места преступления, сообщает SHOT .

Начало операции можно было назвать относительно успешным. Злоумышленникам удалось извлечь денежное хранилище из торгового помещения, хотя при этом они серьезно повредили магазин. Этот момент попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как один из преступников прикрепил трос к банкомату, протянув его через торговый зал, а второй — дернул его, разогнав автомобиль. В итоге банкомат снес внутри магазина витрину с товарами, после чего вылетел на улицу.

Однако дальнейшие события приняли неожиданный оборот для грабителей. Во время транспортировки похищенный банкомат был утерян где-то по дороге.

Таким образом, преступники остались ни с чем, зато оставили после себя разрушенный магазин и следы своей неудавшейся авантюры. Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается местная полиция.

