В США двухлетний ребенок скончался из-за ошибки в дозировке калия
Двухлетний ДеМаркус Пейдж умер в США после того, как врач ошибся в рецепте на калий, что привело к смертельной передозировке, сообщает «Царьград».
В Соединенных Штатах произошла трагедия: двухлетний мальчик ДеМаркус Пейдж скончался из-за ошибки в рецепте на препарат калия. Врач допустил опечатку, пропустив запятую, из-за чего ребенку назначили дозу, превышающую необходимую в десять раз.
Родители обратились в клинику после того, как у мальчика появились тревожные симптомы — он плакал, отказывался от еды и страдал расстройством желудка. Медики диагностировали вирусную инфекцию и дефицит калия, после чего выписали соответствующее лекарство.
Семья погибшего считает, что трагедии можно было избежать. Родители винят не только врача, но и фармацевтов, которые проигнорировали автоматическое предупреждение системы о возможной передозировке и не сообщили об этом родителям.
Этот случай подчеркивает важность внимательности при назначении и приеме лекарств, а также необходимости перепроверять дозировку и инструкции к препаратам.