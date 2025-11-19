В США двухлетний ребенок скончался из-за ошибки в дозировке калия

Мальчик в США умер после передозировки препарата из-за опечатки в рецепте

Двухлетний ДеМаркус Пейдж умер в США после того, как врач ошибся в рецепте на калий, что привело к смертельной передозировке, сообщает «Царьград» .

В Соединенных Штатах произошла трагедия: двухлетний мальчик ДеМаркус Пейдж скончался из-за ошибки в рецепте на препарат калия. Врач допустил опечатку, пропустив запятую, из-за чего ребенку назначили дозу, превышающую необходимую в десять раз.

Родители обратились в клинику после того, как у мальчика появились тревожные симптомы — он плакал, отказывался от еды и страдал расстройством желудка. Медики диагностировали вирусную инфекцию и дефицит калия, после чего выписали соответствующее лекарство.

Семья погибшего считает, что трагедии можно было избежать. Родители винят не только врача, но и фармацевтов, которые проигнорировали автоматическое предупреждение системы о возможной передозировке и не сообщили об этом родителям.

Этот случай подчеркивает важность внимательности при назначении и приеме лекарств, а также необходимости перепроверять дозировку и инструкции к препаратам.