В США донор сердца внезапно ожил во время проведения операции

В США тело, как считалось, мертвого мужчины доставили на операцию по извлечению донорских органов, в том числе сердца. После начала процедуры донор внезапно ожил, сообщает Lenta.ru .

36-летнего Энтони Томаса Хувера госпитализировали в больницу в октябре 2021 года после передозировки наркотиками. Родственники мужчины дали согласие на то, чтобы он стал донором.

Реанимационные мероприятия прошли неудачно. Было принято решение перевезти мужчину в другую палату для подготовки к операции по извлечению донорских органов.

В документах сказано, что во время катетеризации сердца мужчина подал признаки жизни, но хирург ввел ему седативный препарат. Когда Хувера поместили на операционный стол, а врачи начали операцию, мужчина внезапно ожил и попросил о помощи.

Двое хирургов отказались оперировать мужчину, но супервизор настаивал на продолжении извлечения органов. В итоге операцию все же отменили, а пациента перевезли в реанимацию и спасли.

Сейчас мужчина почти не ходит и не говорит. Он живет с сестрой. После случая с Хувером многие трансплантологии уволились из больницы. Остальные отвергают предъявленные им обвинения. Проводится судебное разбирательство.