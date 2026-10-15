В Солнечногорске задержали троих подозреваемых в организации нарколаборатории

Сотрудники МВД России при силовой поддержке СОБР «Гюрза» 13 октября 2026 года задержали троих подозреваемых в организации подпольной нарколаборатории в деревне Рыгино городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Трое ранее судимых граждан одной из стран ближнего зарубежья подозреваются в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Силовую поддержку при задержании оказали сотрудники СОБР «Гюрза» Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным правоохранителей, за два месяца до задержания подозреваемые прибыли в Подмосковье по указанию неизвестных кураторов для производства и сбыта наркотиков. Они арендовали земельный участок в деревне Рыгино и организовали в гараже полный цикл синтеза наркотических средств. Реактивы, посуду и оборудование получали через тайники-закладки.

При осмотре гаража правоохранители изъяли три стеклянные емкости с кристаллообразным веществом, канистры с остатками химических жидкостей, магнитную мешалку, колбы, электронные весы, респираторы и защитные костюмы. Исследование показало, что в двух емкостях находился N-метилэфедрон общей массой более килограмма.

По словам задержанных, произведенные вещества предназначались для сбыта на территории Московского региона. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.