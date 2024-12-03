В Солнечногорске огонь вспыхнул прямо из-под земли

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В подмосковном Солнечногорске наблюдаются подземные пожары: жители выложили в Сеть видео, где огонь полыхает прямо из-под земли, сообщает сайт MK.Ru .

На записях видно, как из-под асфальта вырываются языки пламени и поднимается дым.

Огонь был замечен на улице Военный городок. Специалисты выясняют причины данного инцидента. По одной из версий, под асфальтом был поврежден силовой кабель.

Между тем жителей частных домов Подмосковья предупредили о том, что следует проверить состояние печного отопления и соблюдать правила безопасности в холодное время года.