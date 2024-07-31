В Сочи за организацию ОПГ задержали помощника мэра Родиона Пищура

Сотрудники ФСБ, Следственного комитета и полиции в ходе совместной работы сумели пресечь деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) и задержали одного из ее участников, помощника мэра Сочи Родиона Пищура, сообщает Telegram-канал «112» .

Предполагается, что именно Пищур организовал незаконную деятельность в Краснодарском крае. По данным sochi1.ru, в администрации Сочи подтвердили сообщения, что в отношении их бывшего сотрудника возбуждено уголовное дело.

Сотрудники местной администрации оказывают следствию содействие в установлении всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства Пищура уже провели обыски.

Экс-сотрудника сочинской администрации задержали при получении взятки за участок на муниципальном кладбище в Барановке Хостинского района. За какую сумму он пытался незаконно продать землю на погосте, не уточняется.