В Сочи взбесившийся жених сломал челюсть невесте за день до свадьбы

За день до свадьбы в Сочи жених не выдержал расспросов будущей супруги о предстоящем торжестве и ударил ее по лицу так, что сломал челюсть, но свадьба все равно состоялась, сообщает Mash .

Предварительно известно, что накануне свадьбы у будущих супругов были отдельно друг от друга девичник и мальчишник. Невеста вместе с подругами ела клубнику и пила шампанское, а жених отдыхал с друзьями в баре.

После веселья мужчина решил заглянуть к избраннице, и в этот момент между ними произошел конфликт. Девушка, увидев жениха, начала заваливать его организационными вопросами, но тот не желал на них отвечать. Невеста обиделась и выплеснула в лицо мужчине бокал шампанского, за что получила удар кулаком по челюсти и, как следствие, перелом.

На следующий день свадьба все-таки состоялась, но от фотографа пара отказалась. Вместо медового месяца новобрачным придется много общаться с полицией. Пострадавшая на эмоциях успела написать заявление на будущего мужа, а забрать уже не смогла.