В соборе Парижской Богоматери нашли записку с предупреждением о резне

В соборе Парижской Богоматери служащий нашел анонимное послание, в котором содержится просьба закрыть собор 11 и 12 октября, дабы избежать «кровавой расправы», пишет РИА Новости со ссылкой на Figaro.

«Внутри находятся иностранные туристы, которые при содействии других посетителей заранее спрятали ножи. Они планируют устроить резню. Просим не открывать двери собора», — говорится в анонимной записке.

На место обнаружения послания с угрозами вызвали полицию, которая провела осмотр. После этого стражи порядка пришли к выводу об отсутствии реальной угрозы для посетителей собора в вышеуказанные даты.

Похожая записка с предупреждением о готовящемся нападении также была подброшена в Нотр-Дам в апреле, но тогда никаких подтверждений угроз не последовало.

