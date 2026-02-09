В Симферополе мужчина взорвал пиротехнику на территории церкви

В Симферополе 41-летний местный житель взорвал самодельное пиротехническое устройство на территории храма в Киевском районе. Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих, сообщает пресс-служба СУ СК России по Крыму и Севастополю.

Накануне мужчина бросил самодельное пиротехническое устройство на территорию одного из городских храмов. В результате происшествия пострадавших нет. Здание храма также не получило повреждений.

Силовики установили личность и задержали подозреваемого. В ходе допроса задержанный признал свою вину. При обысках у мужчины нашли компоненты для изготовления пиротехнического устройства. Все они были изъяты.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Расследование продолжается.

