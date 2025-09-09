В Швеции министр здравоохранения потеряла сознание на пресс-конференции

Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн упала на пол, повалив за собой трибуну во время пресс-конференции. Момент попал на камеру одного из журналистов, ролик опубликовал SHOT .

Пресс-конференция, на которой Элизабет Ланн упала в обморок, была посвящена ее назначению на пост министра здравоохранения. На опубликованных кадрах видно, что между участниками мероприятия велась беседа.

В какой-то момент лицо Ланн поменялось, приняв нейтральное выражение, а тело обмякло. Женщина начала падать вместе с трибуной. В итоге рядом стоящие люди не успели ее поймать, министр здравоохранения рухнула на пол лицом вниз. После этого мероприятие остановили, а для Ланн вызвали скорую помощь.

Позднее Ланн призналась, что, как только завершила свое выступление, у нее упал сахар в крови, что привело к обмороку. В каком состоянии она находится на момент публикации заметки, не уточняется.