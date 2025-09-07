сегодня в 22:22

В Швеции грузовой поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за непогоды

В провинции Вестерноррланд на севере Швеции в результате сильнейшего ливня произошла серьезная железнодорожная авария, сообщает РИА Новости .

Грузовой состав, перевозивший опасные грузы — боеприпасы и литиевые батареи, сошел с рельсов неподалеку от города Эрншельдсвик.

Как сообщает пресс-секретарь Шведского управления транспорта Петер Йонссон, несколько вагонов буквально повалились набок вдоль путей.

Инцидент потребует длительных восстановительных работ — по предварительным оценкам, на ремонт железнодорожной инфраструктуры уйдет несколько недель. В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают специализированные службы, которые займутся транспортировкой опасных материалов и оценкой ущерба.

После этого начнутся операции по очистке территории. Обстоятельства инцидента выясняются.