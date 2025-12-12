В Шереметьево у гражданина Греции изъяли незадекларированные иконы

12 незадикларированных икон на 1,3 млн руб изъяли у иностранца в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни пресекли попытку провоза гражданином Греции, прилетевшим из Белграда, партии из 12 православных икон, оцененных в 1,3 миллиона рублей, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

«Шереметьевские таможенники обнаружили 12 незадекларированных икон стоимостью 1,3 млн рублей у гражданина Греции, прибывшего из Белграда (Сербия)», — отмечается в пресс-релизе.

По информации ФТС, инцидент случился во время выборочной проверки, когда инспекторы остановили мужчину в «зеленом» коридоре. Как выяснилось, иконы были спрятаны в чемоданах среди личных вещей. Путешественник пояснил, что купил их в Греции примерно за 2,8 тысячи евро.

Специалисты таможни установили, что иконы были созданы в начале 21 века из древесины, покрыты левкасом, темперой и позолочены. Среди обнаруженных образов были: «Богородица Портаитисса», «Святой Николай Чудотворец», «Богородица Скоропослушница», «Великомученик Пантелеймон» и «Святой Георгий Победоносец».

В ведомстве добавили, что «в соответствии с текущим законодательством, мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров)». Ему был назначен штраф в размере 682 тысяч рублей, что составляет половину стоимости обнаруженных икон.

