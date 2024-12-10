В Шерегеше под землей нашли лыжника без сознания

9 декабря в Шерегеше фрирайдер из Челябинска Данил А. во время своего спуска на лыжах наткнулся на мужчину, оказавшегося в бедственном положении. Кадры с провалившимся под землю лыжником были опубликованы в социальных сетях. Данил поделился, что заметил пострадавшего совершенно случайно, находясь вдали от официальных трасс, сообщает Сiбдепо .

«Это далеко от трассы, где мало людей. За день там проезжает 1-2 человека. Это уже был конец дня, закат, вокруг лес. Я увидел, что торчат лыжи, подъехал, а там человек. Он был без сознания», — поделился фрирайдер.

Он помог мужчине выбраться и привести его в сознание. Пострадавший получил травму грудной клетки и ударился головой, так как не носил шлем. Фрирайдер сопроводил его в безопасное место. Спасенный попросил не указывать его имени по личным причинам. Он поблагодарил Данила.

Фрирайдер рассказал, что занимается изготовлением спортивных варежек, и он в знак признательности купил их всей семье. Потом мужчины вместе выпили чай.

К счастью, туриста спас профессиональный спортсмен. Как рассказал Данил, он катается с 2008 года, проводя в сезон 160-170 дней на склонах. Каждый год он приезжает в Шерегеш на месяц, затем отправляется в Красную поляну и завершает сезон на Эльбрусе.