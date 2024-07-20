В Шебекине в ходе обстрела ВСУ ранены 7 мирных жителей

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Гладков: 7 жителей Шебекина пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал фотографии последствий очередного обстрела ВСУ в Шебекине и сообщил, что во время террористической атаки пострадали 7 мирных жителей.

По словам главы региона, четыре человека получили осколочные ранения после прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия. Всех их доставили в Шебекинскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

«Еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. <…> Еще двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода», — отметил Гладков.

Кроме того, из-за террористических действий ВСУ Белгородской области нанесен материальный ущерб. В ходе прямого попадания одна из квартир получила серьезные повреждения, в ней произошло возгорание газопровода, которое спасатели быстро ликвидировали.

Вся подробная информация о последствиях уточняется. На местах происшествия работают оперативные и аварийные службы.