В Шатуре вскрыли дверь квартиры, где находилась нуждающаяся в медпомощи женщина

Накануне работники 276-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, в которой находилась нуждающаяся в медпомощи пожилая женщина. Инцидент произошел в многоквартирном доме в селе Власово Шатурского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника подразделения Александр Львов рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» за помощью спасателей обратились обеспокоенные соседи, которые пришли навестить пенсионерку. Но она не отвечала на телефонные звонки и не открывала им дверь. Заглянув в окно квартиры, расположенной на первом этаже, они увидели, что 84-летняя женщина лежит на полу.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудника полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали дверь и обеспечили доступ в жилье. В помещении спасатели обнаружили лежащую на полу пенсионерку. Специалисты передали хозяйку квартиры приехавшим медикам, которые оказали ей необходимую медицинскую помощь», — отметил Александр Львов.

Он добавил, что госпитализация бабушке не потребовалась. Убедившись, что в дальнейшем их помощь не потребуется, спасатели вернулись на место дислокации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.