В Шатуре потушили лесной пожар

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В понедельник в Туголесском участковом лесничестве в 2 км от поселка Туголесский бор городского округа Шатура с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0.2 га. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 10 единиц техники и 18 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии из-за ветра площадь пожара увеличилась до 3.8 га. Потребовалось чуть менее 7 часов, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.