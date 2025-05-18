В Шарм-эш-Шейхе катер сбил россиянку, купавшуюся в огороженной зоне

Катер с водной ватрушкой в Шарм-эш-Шейхе сбил российскую туристку, когда она купалась в безопасной зоне, огороженной буйками, сообщает SHOT .

Женщина приехала отдохнуть с мужем и дочкой, они жили в отеле Movenpick Resort.

В один из дней вся семья отправилась купаться. Как утверждают родные пострадавшей, к безопасной зоне на море подъехал катер с водной ватрушкой, на которой сидело трое туристов. Водитель планировал эффектно припарковаться, но не рассчитал скорость. Он врезался в купавшуюся россиянку.

Пострадавшую достали на берег. Женщина пожаловалась на сильную головную боль, судороги в ногах. А также она, по словам родственников, потеряла сознание.

Дочь и муж туристки утверждают, что сотрудники отеля никак не отреагировали на происшествие. Им не предоставили доктора, а сказали, чтобы отдыхающие позвонили в страховую компанию. Дочка туристки вызвала скорую помощь, которая, по ее словам, приехала только через 1,5 часа. В это время ее мама лежала без сознания.

Сейчас пострадавшая россиянка находится в местной больнице.