В Севастополе помогут многодетной маме из Сахарной Головки, у которой сгорел дом
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале, что из-за пожара у Екатерины Л. из Сахарной Головки, матери четырех детей, сгорел дом. Проживать в нем невозможно, и поэтому политик пообещал женщине помочь с восстановлением жилья.
Екатерина вынуждена воспитывать детей одна. Муж пропал без вести в зоне спецоперации.
Развожаев отметил, что позвонил Екатерине Л. накануне. Она попросила помочь с восстановлением дома. Необходимо отремонтировать перекрытия, комнаты, построить крышу.
По словам губернатора Севастополя, семье помогут с восстановлением дома. До этого времени Екатерине Л. с детьми снимут временное жилье.