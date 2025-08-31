В Севастополе помогут многодетной маме из Сахарной Головки, у которой сгорел дом Происшествия сегодня в 12:16

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале, что из-за пожара у Екатерины Л. из Сахарной Головки, матери четырех детей, сгорел дом. Проживать в нем невозможно, и поэтому политик пообещал женщине помочь с восстановлением жилья.

Екатерина вынуждена воспитывать детей одна. Муж пропал без вести в зоне спецоперации. Развожаев отметил, что позвонил Екатерине Л. накануне. Она попросила помочь с восстановлением дома. Необходимо отремонтировать перекрытия, комнаты, построить крышу. По словам губернатора Севастополя, семье помогут с восстановлением дома. До этого времени Екатерине Л. с детьми снимут временное жилье.