В Севастополе ликвидировано открытое горение после взрыва в доме

Открытое горение после взрыва в жилом доме в Севастополе ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение в многоквартирном доме в Севастополе ликвидировано. Психологами МЧС России на месте оказывается вся необходимая помощь жителям», — говорится в сообщении.

На месте взрыва в Севастополе обнаружены два погибших человека.

Взрыв произошел на Корчагина, 14. От взрывной волны также пострадал дом № 20.

Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован. Людей эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали четыре человека. На месте происшествия работают спецслужбы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.