В Сети разместили видео нападения бойца ММА на людей в столичном аэропорту

На видео можно увидеть, как спортсмен догнал мужчину и начинает его бить. После этого Александр нападает еще на двоих людей. За несколько минут до этого трое пострадавших помешали Ларкину проехать на гольф-каре от выхода из самолёта до таможни.

По факту драки завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

По словам Ларкина, сам драку он не начинал, потому что находился на работе: в качестве охранника сопровождал жену и ребенка бизнесмена.