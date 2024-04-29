В Сети появилось видео ликвидации нападавших на полицейских в Карачаево-Черкесии

В Сети опубликовано видео ликвидации пятерых нападавших на сотрудников полиции в Карачаево-Черкессии. Нападавших уничтожили на месте преступления, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

На кадрах видно, что на автомобиле преступников остались следы от выстрелов, пулями пробито лобовое стекло. Также у них было найдено и изъято оружие.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли и самодельные взрывные устройства.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесской Республике неизвестные бросили в пост ГИБДД взрывное устройство и открыли огонь по полицейским. В результате произошедшего два полицейских погибли.