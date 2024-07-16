В Сети появилось фото футболиста Канчельскиса после драки в баре
Фото - © Telegram-канал Mash
В Сети разместили снимок бывшего полузащитника Manchester United Андрея Канчельскиса после драки с его участием в столичном баре, сообщает Mash.
На фото экс-футболист улыбается. Видно, что он чувствует себя хорошо, а о драке напоминает только фингал на глазе.
Канчельскис смотрел финал Евро-2024 в одном из столичных баров, где повздорил с посетителем и был отправлен на полчаса в нокаут ударом в челюсть.
Зачинщиком конфликта стал сам Канчельскис. Он набросился на одного из посетителей бара, ударив его в лицо кулаком. Но ответный удар оказался сильнее.
Прибывшие врачи оказали помощь экс-футболисту, но госпитализировать его не стали.