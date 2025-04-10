В Сети появились кадры спасения упавшей в Москва-реку девушки

9 апреля два друга стали свидетелями, как девушка едва не утонула в Москве-реке в районе Овчинниковской набережной в Москве. Приятели не смогли пройти мимо и бросились спасать утопающую, этот момент попал на видео, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, как один из парней стоит в воде практически по пояс рядом с берегом и держит на руках девушку. В этот момент его друг снимает происходящее на видео.

За кадром один из очевидцев спросил у ребят, жива ли девушка. Парень, который все это время держал спасенную на руках в воде, ответил утвердительно.

При каких обстоятельствах девушка оказалась в воде, неизвестно. Позднее на место происшествия прибыли оперативные службы и доставили всех троих в больницу с признаками переохлаждения.