В сети появились кадры с места обнаружения дрона в Белгороде

В Сети опубликованы кадры с места обнаружения дрона-камикадзе на бульваре Юности в Белгороде. Атаке подвергся жилой дом, сообщает Mash .

Как стало известно, беспилотник врезался в здание, но не сдетонировал и упал. Предположительно дрон — это украинский DARTS с размахом крыльев 2 метра.

На доме серьезного ущерба нет. Оперативные службы уже оцепили территорию, а беспилотник вывезли с места.

Ранее один из снарядов ВСУ попал в другой дом на бульваре Юности. В результате произошедшего там обвалился фасад здания и выбило окна трех нижних этажей.