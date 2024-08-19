В Сети появились кадры момента взрыва на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке
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В Сети опубликовали кадры момента взрыва на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке в Республике Башкортостан, сообщает «112».
Кадры взрыва сняты на видеорегистратор. Волна огня при хлопке распространилась на деревья и проезжую часть.
Предварительно, взрыв произошел при проведении работ на трубопроводе. Экстренные службы уже прибыли на место.
На данный момент высота факельного горения составляет 50 м. Известно о троих пострадавших. Двое из них — газоспасатели и один — очевидец. Все они госпитализированы, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.