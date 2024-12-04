В Серпухове сотрудники Росгвардии отыскали потерявшуюся пожилую женщину

Сотрудники Серпуховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области помогли вернуться домой потерявшейся 77-летней местной жительнице, страдающей потерей памяти. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Утром, двигаясь по маршруту патрулирования, росгвардейцам поступило сообщение о том, что несколько часов назад на прогулку вышла пожилая женщина и заблудилась. Родственники, встревоженные ее долгим отсутствием, обратились за помощью в правоохранительные органы.

Уточнив приметы пропавшей, росгвардейцы вскоре заметили ее на одной из улиц вблизи деревни Паниково. В ходе беседы с росгвардейцами пенсионерка пояснила, что не помнит, как оказалась вдали от дома.

Сотрудники Росгвардии отогрели женщину в патрульном автомобиле и доставили в отдел полиции, где ее ждали взволнованные близкие.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.