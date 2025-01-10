В Серпухове неплательщик за свет погиб из-за неисправности бензогенератора

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Житель Подмосковья погиб при пожаре в доме из-за неисправности бензогенератора

Житель городского округа Серпухов погиб при пожаре в жилом доме из-за неисправности бензогенератора, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в СНТ «Химик-3». Заметившие дым соседи вызвали пожарных. При тушении возгорания было обнаружено тело хозяина дома.

Позднее выяснилось, что он отапливал жилище безногенератором, так как электроэнергию ему отключили за неуплату. Погибший также злоупотреблял алкоголем и курением в помещении.

Причиной возгорания стала неисправность безногенератора. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее человек погиб при пожаре бытовок в деревне Летово в Новой Москве.