В Сергиево-Посадском округе задержали подозреваемого в кражах алкоголя

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 57-летнего жителя села Иудино, которого подозревают в серии краж спиртного из сетевого супермаркета в Сергиево-Посадском округе. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого торгового объекта в селе Иудино. На место оперативно прибыли сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.