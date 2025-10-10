В Серебряных Прудах огнеборцы спасли мужчину при тушении пожара в квартире

9 октября работники 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе тушения пожара в квартире жилого дома спасли мужчину 1983 года рождения. Инцидент произошел в поселке Успенский муниципального округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов рассказал, что около 17:00 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от местных жителей поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме. К месту происшествия незамедлительно были направлены дежурные силы и средства пожарно-спасательной части.

«К моменту прибытия работников противопожарно-спасательной службы в двухэтажном деревянном доме в одной из квартир на первом этаже наблюдалось открытое горение и сильное задымление. Возникала угроза распространения огня по всему зданию. Сформировав звено газодымозащитной службы, специалисты провели разведку и установили, что в задымленной квартире находится человек», — сказал Морозов.

Огнеборцы через оконный проем проникли в жилище, где обнаружили хозяина квартиры, находящегося в бессознательном состоянии. Работники подразделения надели на него спасательную маску, открыли дверь квартиры изнутри и вынесли мужчину на свежий воздух, а затем передали его медикам.

«С подозрением на отравление продуктами горения он был госпитализирован в Серебряно-Прудскую центральную районную больницу. Благодаря грамотным и слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, а дальнейшего распространения огня удалось избежать», — заключил Эдуард Морозов.

