В Сарове школьник стал жертвой мошенников в онлайн-викторине

сегодня в 18:49

Тринадцатилетний школьник из Сарова сообщил мошенникам данные банковской карты своей матери после участия в онлайн-викторине, в результате чего с ее счета были списаны 115,8 тыс. рублей, сообщает ИА «Время Н» .

В Сарове 13-летний подросток стал жертвой мошенников во время участия в онлайн-викторине «Угадай звезду». Мальчику позвонил неизвестный, который представился организатором конкурса и сообщил о его победе.

Злоумышленник попросил подростка предоставить данные банковской карты матери для получения приза. После передачи информации с банковского счета женщины были списаны 115,8 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области напомнила о необходимости соблюдать осторожность при передаче личных и банковских данных третьим лицам.

