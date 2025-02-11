В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА

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Бусаргин: в Саратове потушили пожар на промышленном предприятии после атаки БПЛА

На промышленном предприятии в Саратове потушен пожар, возникший в результате атаки беспилотников. Ранее противовоздушная оборона сбивала украинские дроны над регионом, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале .

Глава области заявлял, что в результате атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал. После налета дронов одно из промышленных предприятий Саратова получило повреждения.

На месте падения обломков БПЛА работали экстренные службы.

Ночью жители саратовского Энгельса заявляли, что город также атаковали украинские беспилотники. В Энгельсе находится аэродром ВВС России.

Ранее Росавиация временно закрыла аэропорты Саратова, Кирова, Казани и Ульяновска.